У Криму партизани АТЕШ зібрали докладну інформацію про одну з військових частин РФ

Автомобіль партизанів на території військової частини РФ. Фото: скриншот

Агент партизанського руху "АТЕШ" успішно провів розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії, яка розташована у Феодосії, Крим. Йому вдалося сфотографувати всі важливі об'єкти на території частини.

Про це повідомили на сторінці АТЕШ у Telegram.

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"Поки чергова зміна спала у неналежний час, нам вдалося зафіксувати точні місця розміщення автомобільних боксів, складів з БК, казарм та штабу вч 80393", — говориться у повідомленні руху опору.

Там також додали, що отриману інформацію вже передано компетентним структурам, які "демілітаризують" цю військову частину.

Раніше ми повідомляли, що ворог знову активізувався на тимчасово окупованих територіях України. Наразі загарбники здійснюють перевірку мирного населення за допомогою загонів російських спецслужб.

Нагадуємо, що у Мелітополі внаслідок вибуху в штабі окупантів знищено офіцерів Російської Федерації. Атаку на штаб здійснили під час засідання окупантів.