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В Крыму партизаны АТЕШ собрали подробную информацию об одной из воинских частей РФ

17 ноября 2023 07:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Крыму партизаны АТЕШ собрали подробную информацию об одной из воинских частей РФ
Автомобиль партизан на территории воинской части РФ. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.

Об этом сообщили на странице АТЕШ в Telegram.

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"Пока очередная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба 80393", — говорится в сообщении движения сопротивления.

Там также добавили, что полученная информация уже передана компетентным структурам, которые "демилитаризируют" эту воинскую часть.

Ранее мы сообщали, что враг снова активизировался на временно оккупированных территориях Украины. В настоящее время захватчики проверяют мирное население с помощью отрядов российских спецслужб.

Напоминаем, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов.

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