В Крыму партизаны АТЕШ собрали подробную информацию об одной из воинских частей РФ
Агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел разведывательные действия на территории одной из частей Черноморского флота России, расположенной в Феодосии, Крым. Ему удалось запечатлеть все важные объекты на территории части.
Об этом сообщили на странице АТЕШ в Telegram.
Партизаны проникли на одну из частей захватчиков
"Пока очередная смена спала в неположенное время, нам удалось зафиксировать точные места размещения автомобильных боксов, складов из БК, казарм и штаба 80393", — говорится в сообщении движения сопротивления.
Там также добавили, что полученная информация уже передана компетентным структурам, которые "демилитаризируют" эту воинскую часть.
Ранее мы сообщали, что враг снова активизировался на временно оккупированных территориях Украины. В настоящее время захватчики проверяют мирное население с помощью отрядов российских спецслужб.
Напоминаем, что в Мелитополе в результате взрыва в штабе оккупантов уничтожены офицеры Российской Федерации. Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов.
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