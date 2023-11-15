Центр нацспротиву назвав ключове завдання спецслужб РФ в окупації

Російський окупант зі зброєю на блокпості. Фото: росЗМІ

Ворог знову активізувався на тимчасово окупованих територіях України. Наразі загарбники здійснюють перевірку мирного населення за допомогою загонів російських спецслужб.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Спецслужби ворога активізувалися у пошуку партизан на ТОТ. Зокрема представники ФСБ РФ під час перевірок цивільного населення вилучають мобільні телефони. Під час перевірок окупанти намагаються встановити чи немає зв’язку у людей із Силами оборони. Пошук підпілля є одним із ключових завдань спецслужб РФ на ТОТ", — йдеться в повідомленні.

У Центрі наголосили, що причиною активізації пошукової діяльності ворога на тимчасово окупованих українських територіях є успішні дії Сил оборони, яким допомагають партизани.

Тому військові закликають українців дбати про свою безпеки та не лишати компроментуючої інформації в телефоні.

Нагадаємо, що на окупованих територіях півдня України росіяни посилюють терор населення. Зокрема, вони проводять облави на місцевих жителів та використовують українців як живий щит.