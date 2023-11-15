Центр нацспротиву назвав ключове завдання спецслужб РФ в окупації
Ворог знову активізувався на тимчасово окупованих територіях України. Наразі загарбники здійснюють перевірку мирного населення за допомогою загонів російських спецслужб.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Кого шукає ворог на ТОТ
"Спецслужби ворога активізувалися у пошуку партизан на ТОТ. Зокрема представники ФСБ РФ під час перевірок цивільного населення вилучають мобільні телефони. Під час перевірок окупанти намагаються встановити чи немає зв’язку у людей із Силами оборони. Пошук підпілля є одним із ключових завдань спецслужб РФ на ТОТ", — йдеться в повідомленні.
У Центрі наголосили, що причиною активізації пошукової діяльності ворога на тимчасово окупованих українських територіях є успішні дії Сил оборони, яким допомагають партизани.
Тому військові закликають українців дбати про свою безпеки та не лишати компроментуючої інформації в телефоні.
Нагадаємо, що на окупованих територіях півдня України росіяни посилюють терор населення. Зокрема, вони проводять облави на місцевих жителів та використовують українців як живий щит.
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