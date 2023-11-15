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Центр нацсопротивления назвал ключевую задачу спецслужб РФ в оккупации

15 ноября 2023 00:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Центр нацсопротивления назвал ключевую задачу спецслужб РФ в оккупации
Российский оккупант с оружием на блокпосте. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг снова активизировался на временно оккупированных территориях Украины. В настоящее время захватчики проводят проверку мирного населения с помощью отрядов российских спецслужб.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"Спецслужбы врага активизировались в поиске партизан на ТОТ. В частности, представители ФСБ РФ во время проверок гражданского населения изымают мобильные телефоны. Во время проверок оккупанты пытаются установить нет ли связи у людей с Силами обороны. Поиск подполья является одной из ключевых задач спецслужб РФ на ТОТ", — говорится в сообщении.

В Центре подчеркнули, что причиной активизации поисковой деятельности врага на временно оккупированных украинских территориях являются успешные действия Сил обороны, которым помогают партизаны.

Поэтому военные призывают украинцев заботиться о своей безопасности и не оставлять компрометирующую информацию в телефоне.

Напомним, что на оккупированных территориях юга Украины россияне усиливают террор населения. В частности, они проводят облавы местных жителей и используют украинцев как живой щит.

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