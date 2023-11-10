У Воронежі партизани зафіксували ешелон техніки РФ, яка рухається до України

Російська військова техніка у Воронежі, яка рухається до України. Фото: скриншот з відео

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував ешелон військової техніки російських окупантів у Воронежі. Вона рухається в сторону України.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", — йдеться у повідомленні.

На вагонах перевозилися старі теплозаправники, камази для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та спецтехніка.

Партизани наголосили, що продовжують спостерігати, як російські окупанти продовжують "нишпорити" у своїх складах, шукаючи хоч якусь робочу техніку, терміни придатності якої вже давно минули.

"І весь цей мотлох вони відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Москві у спальному районі Некрасівка, що на території індустріального парку "Руднєво", знаходиться новий ракетний завод ворога. Там росіяни планують проводити випробування ракет різного типу.

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