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У Воронежі партизани зафіксували ешелон техніки РФ, яка рухається до України

10 листопада 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Воронежі партизани зафіксували ешелон техніки РФ, яка рухається до України
Російська військова техніка у Воронежі, яка рухається до України. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував ешелон військової техніки російських окупантів у Воронежі. Вона рухається в сторону України.

Про це повідомляє "АТЕШ".

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"Наші агенти засікли переміщення військового ешелону у Воронежі, що прямував у бік України", — йдеться у повідомленні.

На вагонах перевозилися старі теплозаправники, камази для перевезення особового складу, причепи з бочками для палива та спецтехніка.

Партизани наголосили, що продовжують спостерігати, як російські окупанти продовжують "нишпорити" у своїх складах, шукаючи хоч якусь робочу техніку, терміни придатності якої вже давно минули.

"І весь цей мотлох вони відправляють в Україну, в надії хоч якось виручити себе", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Москві у спальному районі Некрасівка, що на території індустріального парку "Руднєво", знаходиться новий ракетний завод ворога. Там росіяни планують проводити випробування ракет різного типу.

Також ми писали, що до тимчасово окупованого Кримського півострова прибули нові російські мобілізовані. Повідомляється, що вони наразі перебувають у Джанкої.

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