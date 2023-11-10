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В Воронеже партизаны зафиксировали эшелон техники РФ, которая движется в Украину

10 ноября 2023 18:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Воронеже партизаны зафиксировали эшелон техники РФ, которая движется в Украину
Российская военная техника в Воронеже, которая движется в Украину. Фото: скриншот из видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Партизанское движение "АТЭШ" зафиксировало эшелон военной техники российских оккупантов в Воронеже. Она двигается в сторону Украины.

Об этом сообщает "АТЭШ".

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"Наши агенты засекли перемещение военного эшелона в Воронеже, направлявшегося в сторону Украины", — говорится в сообщении.

На вагонах перевозились старые теплозаправщики, камазы для перевозки личного состава, прицепы с бочками для топлива и спецтехника.

Партизаны отметили, что продолжают наблюдать, как российские оккупанты продолжают "шарить" в своих складах, ища хоть какую-то рабочую технику, сроки годности которой уже давно истекли.

"И весь этот хлам они отправляют в Украину, в надежде хоть как-то выручить себя", — говорится в сообщении.

Напомним, в Москве в спальном районе Некрасовка на территории индустриального парка "Руднево" находится новый ракетный завод врага. Там россияне планируют проводить испытания ракет разного типа.

Также мы писали, что на временно оккупированный Крымский полуостров прибыли новые российские мобилизованные. Сообщается, что они находятся в Джанкое.

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