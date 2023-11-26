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Ворог вигадав новий метод пошуку українського підпілля на ТОТ

26 листопада 2023 00:55
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ворог вигадав новий метод пошуку українського підпілля на ТОТ
Російські окупанти їдуть на БТР. Фото: росЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Загарбники не припиняють спроб у пошуках українських партизанів. Цього разу під руку ворогу потрапили тимчасово окуповані території Запорізької області, окремих мешканців яких попросили стати на облік.  

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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"Зокрема, під прикриттям запровадження так званої "ліцензійно-дозвільної" системи контролю за вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї окупанти зобов’язали мешканців ТОТ Запорізької області, які мають вогнепальну зброю, терміново стати на облік до підрозділів "управління федеральної служби військ національної гвардії РФ по Запорізькій області", — йдеться в повідомленні.

У Центрі пояснили, що такі дії свідчать про незадоволення Росії високим рівнем проукраїнських настроїв, що випливає з результатів "внутрішніх" соціологічних опитувань серед жителів ТОТ.

"Проте ці заходи не допоможуть Москві у намаганнях взяти ТОТ під свій контроль, адже для більшості місцевих росіяни лишаються ворогами", — додали військові. 

Нагадаємо, що боротьба українського підпілля з російськими загарбниками не припиняється ні на мить і триває на всіх напрямках фронту. Так, партизани АТЕШ розповіли подробиці удару по військовій частині росіян у Джанкої.

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