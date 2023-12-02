Музейний експонат — спецпризначенці СБУ вправно знищили ворожий кулемет

Знищення ворожого танка на фронті. Фото: скриншот з відео СБУ

Спецпризначенці СБУ ліквідували російський "музейний експонат" кулемет "Максим". Його та іншу техніку окупантів знищили військовослужбовці Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

Відео знищення ворожої техніки опублікувала пресслужба СБУ.

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"Подарунки" для окупантів

""Рускіє, вам посилочка!": нова партія цілей від ЦСО "А" СБУ. Показуємо ще одну серію "гарячих подарунків" для окупантів від спецпризначенців Центру спецоперацій "А" СБУ", — написали у повідомленні.

Також наші захисники ліквідували танки, артилерію та військові вантажівки армії РФ.

"На одній із позицій було знищено цікавий "аналоговнєт" — музейний експонат кулемет "Максим". Так в одному бою цієї війни зіткнулися технології, народжені з різницею в часі понад 100 років", — додали у відомстві.

Нагадаємо, бійці Збройних сил України щодня знищують ворожу військову техніку. На цей раз військові показали, як блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам.