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Під Бахмутом військові блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам

2 грудня 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під Бахмутом військові блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам
Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці Збройних сил України щодня знищують ворожу військову техніку. Цього разу військові показали, як блискуче впоралися з ворожою зброєю завдяки FPV-дронам.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

Повідомляється, що на Бахмутському напрямку рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ОШБр знищила п'ять одиниць ворожої техніки та зброї завдяки FPV-дронам.

Зазначається, що російський танк суттєво розбитий. Також бійці ліквідували нахабного окупанта.

На вказаному відео видно, як пересувається полем бою ворожа техніка. Втім, відплата українських військових швидко наздоганяє як техніку, так і окупантів.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ не перестають боротися з ворогом і блискуче знищують військову техніку та особовий склад окупантів. Так, військові показали ефектне знищення ворожої техніки.

Крім того, ССО опублікували відео, як українські снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку.

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