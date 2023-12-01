Военные показали, как эффектно уничтожили вражескую технику и личный состав россиян

Уничтожение российской военной техники. Фото: скриншот

Бойцы ВСУ не перестают бороться с врагом и блестяще уничтожают военную технику и личный состав оккупантов. Так, военные показали эффектное уничтожение вражеской техники.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ.

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Уничтожение вражеской техники

В сообщении указывается, что бойцы 14-ой отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили военную технику противника и ликвидировали личный состав.

"Уничтожение техники и личного состава противника бойцами 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого", — уточнили в СтратКоме ВСУ.

На указанном видео видно, как посреди поля боя эффектно горит вражеский танк. На следующих кадрах мы видим, как оккупанты пробираются сквозь заросли, но боеприпасы ВСУ достают их и они там же и встретили свою смерть.

Напомним, Россия вывела в акваторию Черного моря вражеские корабли с крылатыми ракетами. По состоянию на утро 1 декабря в водах обнаружены девять военных судов противника, в том числе два корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способными совершить залп до восьми ракет.

ССО опубликовали видео, как украинские снайперы Сил специальных операций ВС Украины ликвидировали 12 оккупантов на Авдеевском направлении.