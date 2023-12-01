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Військові показали, як ефектно знищили ворожу техніку та особовий склад росіян

1 грудня 2023 13:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Військові показали, як ефектно знищили ворожу техніку та особовий склад росіян
Знищення російської військової техніки. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці ЗСУ не перестають боротися з ворогом і блискуче знищують військову техніку та особовий склад окупантів. Так, військові показали ефектне знищення ворожої техніки.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

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Знищення ворожої техніки

У повідомленні зазначається, що бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили військову техніку супротивника та ліквідували особовий склад.

"Знищення техніки та особового складу противника бійцями 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого", — уточнили у Страткомі ЗСУ.

На цьому відео видно, як серед поля бою ефектно горить ворожий танк. На наступних кадрах ми бачимо, як окупанти пробираються крізь зарості, але боєприпаси ЗСУ дістають їх і вони там же зустріли свою смерть.

Нагадаємо, Росія вивела в акваторію Чорного моря ворожі кораблі із крилатими ракетами. Станом на ранок 1 грудня у водах виявлено дев'ять військових судів противника, у тому числі два кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до восьми ракет.

ССО опублікували відео, як українські снайпери Сил спеціальних операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. 

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