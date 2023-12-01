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ВМС України назвали кількість кораблів, які вивела РФ у Чорне море

1 грудня 2023 10:12
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ВМС України назвали кількість кораблів, які вивела РФ у Чорне море
Російські кораблі у Чорному морі. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Росія вивела в акваторію Чорного моря ворожі кораблі із крилатими ракетами. Станом на ранок 1 грудня у водах виявлено дев'ять військових судів противника, у тому числі два кораблі, оснащені крилатими ракетами "Калібр", здатними здійснити залп до восьми ракет.

Про це повідомляють ВМС України.

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У повідомленні йдеться, що в Азовському морі помічено один корабель супротивника, а в Середземному морі — два. Протягом останньої доби через Керченську протоку в напрямку Азовського моря пройшли п'ять суден, з яких два прибули з Босфору, а в бік Чорного моря попрямували 31 судно, 17 з них надалі рушили до Босфору.

"Російська Федерація продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 (SOLAS), відключаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) своїх судів", — йдеться у повідомленні.

Кораблі РФ
Російські кораблі у Чорному морі. Фото: ВМС України

Нагадаємо, що в акваторії Керченської протоки сталася масова морська аварія. Відразу три кораблі зіткнулися один з одним.

Також ми повідомляли, що циклон у Чорному морі та на півдні України, який вирував 27 листопада, завдав шкоди інфраструктурі у багатьох районах прибережної південної Росії та тимчасово окупованих частин України та вплинув на темп військових дій вздовж лінії фронту.

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