В ISW розповіли, як потужний циклон на Чорному морі завадив російській армії в Україні

Шторм в окупованому Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Циклон у Чорному морі та на півдні України, який вирував 27 листопада, завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії та тимчасово окупованих частин України та значно впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту. Водночас негода не зупинила військову діяльність повністю.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Зазначається, що російські джерела опублікували зображення та кадри впливу циклону на цивільну та транспортну інфраструктуру в прибережних районах Краснодарського краю, зокрема поблизу Сочі, Анапи, Геленджика, Новоросійська та Таупсе.

Наслідки шторму в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Наслідки шторму в Криму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Зокрема, ВМС України та Південне оперативне командування України повідомили, що небезпечна погода в Чорному морі змусила Росію повернути всі свої військово-морські кораблі та ракетоносці в пункти базування. Відомий російський мілблогер попередив, що загроза мін у Чорному морі зросте як для військових, так і для цивільних суден найближчими днями, оскільки шторм розірвав сітки бонів і розсіяв мінні поля, спричинивши міни до дрейфу по всьому північно-західному Чорному морю. Окрім того, шторм пошкодив залізничні лінії в прибережних районах, що може мати матеріально-технічні наслідки для російських військ в окупованому Криму та на півдні України.

Втім, попри усі складні погодні умови як російські, так і українські сили продовжують наземні атаки, хоча й дещо повільніше через сильний сніг і, як наслідок, погану видимість. Російські мілблогери відзначили, що сильний сніг і вітер погіршили видимість і ускладнили аеророзвідку і артилерійське коректування на Херсонському напрямку, але зазначили, що українські сили скористалися умовами недостатньої видимості для закріплення позицій на лівому березі Дніпра.

Окрім того, речник Таврійського угруповання військ України полковник Олександр Штупун повідомив, що російські війська на Таврійському напрямку (від Авдіївки до західної частини Запорізької області) скоротили використання артилерії в півтора раза та використання безпілотників у шість разів через погоду, але підкреслив, що РФ продовжує посилено використовувати авіацію на Авдіївському напрямку.

"Складні зимові умови змусять обидві сторони більше покладатися на наземні атаки під керівництвом піхоти за відсутності можливостей повітряної розвідки та артилерійської корекції", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, вчора у Росії вирувала сильна негода. Так, вийшло з берегів Берингове море, затопивши аеропорт у селі Тилічики на півночі Камчатки. Окрім того, затопило берегову лінію і будинки і в Сочі. Висота хвиль досягала чотирьох метрів.

Окрім того, внаслідок сильного шторму в тимчасово окупованому Криму 498 тисяч жителів залишилися без електрики. Окрім того, зупинено водопостачання та опалення, також через дерева, що впали, на півострові затримуються поїзди.