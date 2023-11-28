В ISW рассказали, как мощный циклон на Черном море помешал российской армии в Украине

Шторм в оккупированном Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Циклон в Черном море и на юге Украины, бушующий 27 ноября, нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и временно оккупированных частей Украины и оказывает значительное влияние на темп военных действий вдоль линии фронта. В то же время непогода не остановила военную деятельность полностью.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) .

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Отмечается, что российские источники опубликовали изображения и кадры влияния циклона на гражданскую и транспортную инфраструктуру в прибрежных районах Краснодарского края, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Новороссийск и Таупс.

Последствия шторма в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Последствия шторма в Крыму. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

В частности, ВМС Украины и Южное оперативное командование Украины сообщили, что опасная погода в Черном море вынудила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования. Известный российский милблогер предупредил, что угроза мин в Черном море вырастет как для военных, так и для гражданских суден в ближайшие дни, поскольку шторм разорвал сетки бонов и рассеял минные поля, повлекшие мины к дрейфу по всему северо-западному Черному морю. Кроме того, шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь материально-технические последствия для российских войск в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Впрочем, несмотря на все сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки, хотя и несколько медленнее из-за сильного снега и, как следствие, плохой видимости. Российские милблогеры отметили, что сильный снег и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку и артиллерийскую корректировку на Херсонском направлении, но отметили, что украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на левом берегу Днепра.

Кроме того, представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) сократили использование артиллерии в полтора раза и использование беспилотников в шесть раз из-за погоды, но подчеркнул, что РФ усиленно использует авиацию на Авдеевском направлении.

"Сложные зимние условия заставят обе стороны больше полагаться на наземные атаки под руководством пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции", — подытожили аналитики.

Напомним, вчера в России бушевала сильная непогода. Так, вышло из берегов Берингово море, затопив аэропорт в селе Тиличики на севере Камчатки. Кроме того, затопило береговую линию и дома и в Сочи. Высота волн достигала четырех метров.

Кроме того, в результате сильного шторма во временно оккупированном Крыму 498 тысяч жителей остались без электричества. Кроме того, остановлены водоснабжение и отопление, также из-за упавших деревьев на полуострове задерживаются поезда.