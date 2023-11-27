Полковник ЗСУ пояснив, як чорноморський ураган вдарила по окупантах

Негода в окупованому Криму. Фото: росЗМІ

Негода в Чорному морі, яка накрила окупований півострів Крим, грає на руку Україні. Крім імовірного руйнування оборонних укріплень на узбережжі, ураган блокує використання кораблів-носіїв ракет "Калібр".

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив відомий військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Шторм руйнує укріплення

В соцмережах з’явилася інформація про те, що в окупованому Криму на узбережжі величезні хвилі змили збудовані окупантами оборонні укріплення.

За словами Петра Черника, зараз це ніяк не може вплинути на плани Сил оборони України, бо негода не дозволяє висадити десант.

"Але будь-які пошкодження у окупантів, будь-які руйнування її військових об’єктів — у стратегічному плані на користь Україні", — наголосив експерт.

По-перше, на відновлення цих укріплень росіяни мають витратити час і немаленькі кошти, з якими в бюджеті країни-агресора зараз сутужно.

"А якщо відновлення не буде — то це спровокує певне суспільне напруження", — упевнений Черник.

Чорноморський флот заблокований

Окремо полковник ЗСУ Петро Черник наголосив на впливі чорноморської негоди на окупаційний флот.

Зокрема, важливим є те, що кораблі-носії ракет "Калібр", якими російські окупанти загрожують мирним українським містам, в таку погоду не зможуть вийти в море.

"Чим більше шкоди росіянам завдасть ураган — тим краще", — підсумував експерт.

Нагадаємо, що потужний шторм у Криму затоплював будинки, зносив вікна у будівлях, а також здував людей. Крім того, частина півострова залишилася без електрики та газопостачання, а хвилі в морі досягали п'яти метрів. Також майже 500 тисяч мешканців Криму залишились без електрики.