Полковник ВСУ объяснил, как черноморский ураган ударил по оккупантам

Ненастье в оккупированном Крыму. Фото: росСМИ

Ненастье в Черном море, накрывшее оккупированный полуостров Крым, играет на руку Украине. Помимо вероятного разрушения оборонительных укреплений на побережье, ураган блокирует использование кораблей-носителей ракет "Калибр".

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил известный военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Шторм разрушает укрепление

В соцсетях появилась информация о том, что в оккупированном Крыму на побережье огромные волны смыли построенные оккупантами оборонительные укрепления.

По словам Петра Черника, сейчас это никак не может повлиять на планы Сил обороны Украины, потому что непогода не позволяет взорвать десант.

"Но любые повреждения у оккупантов, любые разрушения ее военных объектов — в стратегическом плане в пользу Украины", — подчеркнул эксперт.

Во-первых, на восстановление этих укреплений россияне должны потратить время и немаленькие средства, с которыми в бюджете страны-агрессора сейчас трудно.

"А если восстановления не будет — это спровоцирует определенное общественное напряжение", — уверен Черник.

Черноморский флот заблокирован

Отдельно полковник ВСУ Петр Черник отметил влияние черноморской непогоды на оккупационный флот.

В частности, важно то, что корабли-носители ракет "Калибр", которыми российские оккупанты угрожают мирным украинским городам, в такую погоду не смогут выйти в море.

"Чем больше вреда россиянам нанесет ураган — тем лучше", — подытожил эксперт.

Напомним, что мощный шторм в Крыму затапливал дома, сносил окна в зданиях, а также сдувал людей. Кроме того, часть полуострова осталась без электричества и газоснабжения, а волны в море достигали пяти метров. Также около 500 тысяч жителей Крыма остались без электричества.