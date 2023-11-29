Столкнулись сразу три корабля — в Керчинском проливе массовая морская авария

В Черном море произошла морская авария

В оккупированном Крыму в акватории Керченского пролива произошла массовая морская авария. Сразу три корабля столкнулись друг с другом.

Об этом пишут местные телеграммы-каналы.

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Сообщается, что в результате морской атаки гигантские волны сбили в одну кучу три судна - "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" и "Кавказ-5".

Накануне стало известно, что судно "Матрос Шевченко" снялось с якоря в порту "Кавказ" и попыталось выйти в открытое море. Но из-за сильных порывов ветра его навалило на "Матрос Позинич", которое не смогло избежать удара, и вместе их понесло на теплоход "Кавказ-5".

Напомним, циклон в Черном море и на юге Украины, бушующий 27 ноября, нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и временно оккупированных частей Украины и оказывает значительное влияние на темп военных действий вдоль линии фронта. В то же время непогода не остановила военную деятельность полностью.