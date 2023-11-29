Зіштовхнулися одразу три кораблі — у Керчинській протоці масова морська аварія

В Чорному морі сталася морська аварія

В окупованому Криму в акваторії Керченської протоки сталася масова морська аварія. Відразу три кораблі зіштовхнулися одне з одним.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

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Повідомляється, що внаслідок морської атаки гігантські хвилі збили в одну купу три судна — "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5".

Напередодні цього стало відомо, що судно "Матрос Шевченка" знялося з якоря в порту "Кавказ" і спробувало вийти у відкрите море. Але через сильні пориви вітру його навалило на "Матрос Позинич", яке не змогло уникнути удару, і разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5".

Нагадаємо, циклон у Чорному морі та на півдні України, який вирував 27 листопада, завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії і тимчасово окупованих частин України та значно впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту. Водночас негода не зупинила військову діяльність повністю.