Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зіштовхнулися одразу три кораблі — у Керчинській протоці масова морська аварія arrow

Зіштовхнулися одразу три кораблі — у Керчинській протоці масова морська аварія

29 листопада 2023 02:03
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Зіштовхнулися одразу три кораблі — у Керчинській протоці масова морська аварія
В Чорному морі сталася морська аварія
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В окупованому Криму в акваторії Керченської протоки сталася масова морська аварія. Відразу три кораблі зіштовхнулися одне з одним.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Читайте також:

Морська аварія в Криму — що відомо

Повідомляється, що внаслідок морської атаки гігантські хвилі збили в одну купу три судна — "Матрос Шевченко", "Матрос Позинич" та "Кавказ-5".

Напередодні цього стало відомо, що судно "Матрос Шевченка" знялося з якоря в порту "Кавказ" і спробувало вийти у відкрите море. Але через сильні пориви вітру його навалило на "Матрос Позинич", яке не змогло уникнути удару, і разом їх понесло на теплохід "Кавказ-5".

Нагадаємо, циклон у Чорному морі та на півдні України, який вирував 27 листопада, завдав шкоди інфраструктурі в багатьох районах прибережної південної Росії і тимчасово окупованих частин України та значно впливає на темп військових дій уздовж лінії фронту. Водночас негода не зупинила військову діяльність повністю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі