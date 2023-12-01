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ВМС Украины назвали количество кораблей, которые вывела РФ в Черное море

1 декабря 2023 10:12
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВМС Украины назвали количество кораблей, которые вывела РФ в Черное море
Российские корабли в Черном море. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россия вывела в акваторию Черного моря вражеские корабли с крылатыми ракетами. По состоянию на утро 1 декабря в водах обнаружены девять военных судов противника, в том числе два корабля, оснащенные крылатыми ракетами "Калибр", способными осуществить залп до восьми ракет.

Об этом сообщают ВМС Украины.

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В сообщении говорится, что в Азовском море замечен один корабль противника, а в Средиземном море — два. При этом в течение последних суток через Керченский пролив в направлении Азовского моря прошли пять судов, из которых два прибыли из Босфора, а в сторону Черного моря направились 31 судно, 17 из них в дальнейшем двинулись к Босфору. 

"Российская Федерация продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), отключая системы автоматической идентификации (AIS) своих судов", — говорится в сообщении.

Корабли РФ
Российские корабли в Черном море. Фото: ВМС Украины

Напомним, что в акватории Керченского пролива произошла массовая морская авария. Сразу три корабля столкнулись друг с другом.

Также мы сообщали, что циклон в Черном море и на юге Украины, который бушевал 27 ноября, нанес ущерб инфраструктуре во многих районах прибрежной южной России и временно оккупированных частей Украины и оказал значительное влияние на темп военных действий вдоль линии фронта. 

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