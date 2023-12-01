Під Авдіївкою снайпери ліквідували 12 окупантів — в ССО показали ефектне відео

Ліквідація окупантів. Фото: скриншот з відео ССО

Снайпери Сил Спеціальних Операцій ЗС України ліквідували 12 окупантів на Авдіївському напрямку. Завдали поранень ще трьом солдатам російської армії.

Про це повідомили в ССО.

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Знищення окупантів снайперами ССО

Зараз бійці ССО працюють на найскладніших ділянках фронту. Зокрема, на Авдіївському напрямку.

Зазначається, що снайпери ССО ліквідували 12 солдатів особового складу Росії під Авдіївкою. На відео видно, як українські воїни один за одним знищують російських ворогів. Крім того, ще троє окупантів отримали поранення. У ССО вказали, що снайперські пари працювали на дистанції від 920 до 1170 метрів.

"Ще троє окупантів, які намагалися підійти до позицій українських військових, отримали поранення", — вказали в ССО.

Нагадаємо, воїни Сил спеціальних операцій за допомогою дрона знищили ремонтну машину противника та пошкодили танк Т-90 "Прорив" росіян поблизу Авдіївки. Через такі "подарунки" загарбники кинулись тікати.

Додамо, українські військові продовжують вести штурмові дії та відбивати атаки ворога на всіх напрямках передової. Тривають тяжкі бої поблизу коксохіму та "промки" на Авдіївському напрямку. Наразі там ЗСУ завдають окупантам величезних втрат як у живій силі, так і техніці.