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У ЗСУ розповіли, де ведуться найтяжчі бої на Авдіївському напрямку

30 листопада 2023 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У ЗСУ розповіли, де ведуться найтяжчі бої на Авдіївському напрямку
Українські військові стріляють із гаубиці по ворогу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Українські військові продовжують вести штурмові дії та відбивати атаки ворога на всіх напрямках передової. Речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун розповів, яка ситуація зараз на Авдіївському відтинку.

Про це Олександр Штупун розказав в ефірі програми "Лінія фронту".

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За словами речника сил оборони Таврійського напрямку, тривають тяжкі бої поблизу коксохіму та "промки" на Авдіївському напрямку. Наразі там ЗСУ завдають окупантам величезних втрат як у живій силі, так і техніці.

"Те, що говорять російські пропагандисти — я ще раз закликаю і журналістів, і звичайних людей, не орієнтуватися на пропагандистів Росії, слухайте офіційні джерела", — наголосив Штупун.

Нагадаємо, що Авдіївський напрямок залишається однією із найгарячіших точок на театрі бойових дій російсько-української війни. Про актуальну ситуацію, вплив погодних умов і перспективи окупантів та Сил оборони України — у матеріалі Новини.LIVE.

Також ми писали, що в Генштабі показали професійну роботу 47-ї окремої механізованої бригади з ліквідації ворога під Авдіївкою.

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