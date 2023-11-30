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В ВСУ рассказали, где ведутся самые тяжелые бои на Авдеевском направлении

30 ноября 2023 23:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВСУ рассказали, где ведутся самые тяжелые бои на Авдеевском направлении
Украинские военные стреляют из гаубицы по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Украинские военные продолжают вести штурмовые действия и отражать атаки врага на всех направлениях передовой. Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, какая ситуация сейчас на Авдеевском отрезке.

Об этом Александр Штупун рассказал в эфире программы "Линия фронта".

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Что происходит на Авдеевском направлении

По словам спикера сил обороны Таврического направления, продолжаются тяжелые бои вблизи коксохима и "промки" на Авдеевском направлении. В настоящее время там ВСУ наносят оккупантам огромные потери как в живой силе, так и в технике.

"То, что говорят российские пропагандисты — я еще раз призываю и журналистов, и обычных людей, не ориентироваться на пропагандистов России, слушайте официальные источники", — подчеркнул Штупун.

Напомним, что Авдеевское направление остается одной из самых горячих точек на театре боевых действий российско-украинской войны. Об актуальной ситуации, влиянии погодных условий и перспективах кафиров и Сил обороны Украины — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в Генштабе показали профессиональную работу 47-й отдельной механизированной бригады по ликвидации врага под Авдеевкой.

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