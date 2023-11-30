В ВСУ рассказали, где ведутся самые тяжелые бои на Авдеевском направлении

Украинские военные стреляют из гаубицы по врагу. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские военные продолжают вести штурмовые действия и отражать атаки врага на всех направлениях передовой. Спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, какая ситуация сейчас на Авдеевском отрезке.

Об этом Александр Штупун рассказал в эфире программы "Линия фронта".

Читайте также:

Что происходит на Авдеевском направлении

По словам спикера сил обороны Таврического направления, продолжаются тяжелые бои вблизи коксохима и "промки" на Авдеевском направлении. В настоящее время там ВСУ наносят оккупантам огромные потери как в живой силе, так и в технике.

"То, что говорят российские пропагандисты — я еще раз призываю и журналистов, и обычных людей, не ориентироваться на пропагандистов России, слушайте официальные источники", — подчеркнул Штупун.

Напомним, что Авдеевское направление остается одной из самых горячих точек на театре боевых действий российско-украинской войны. Об актуальной ситуации, влиянии погодных условий и перспективах кафиров и Сил обороны Украины — в материале Новини.LIVE.

Также мы писали, что в Генштабе показали профессиональную работу 47-й отдельной механизированной бригады по ликвидации врага под Авдеевкой.