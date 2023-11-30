Наступ росіян на Авдіївку, деталі і прогнози

Танки під Авдіївкою. Фото: росЗМІ

Авдіївський напрямок залишається однією із найгарячіших точок на театрі бойових дій російсько-української війни. Про актуальну ситуацію, вплив погодних умов і перспективи окупантів та Сил оборони України — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Росіяни не зупиняються

Російський окупаційний контингент продовжує штурмувати позиції Сил оборони України у місті Авдіївка та в районі промзони Авдіївського коксохімічного заводу. Кілька тижнів тому Новини.LIVE прогнозували нову хвилю наступу окупаційних військ, тож нічого несподіваного на Авдіївському напрямку поки що не відбувається.

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Згідно із прогнозами, росіяни були готові кинути на Авдіївку велику кількість військ, причому ця кількість не є якимось монолітом, оскільки подібних великих підрозділів, які мають достатній досвід війни, в окупантів просто немає. Зараз це фактично підтверджується заявами українських військових.

Так, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Андрій Серган в ефірі національного телемарафону єдиних новин підкреслив, що на Авдіївському напрямку російське командування використовує найрізноманітніші підрозділи — як бригади, складені з новомобілізованих, так і угруповання на кшталт "Сомалі", які функціонували на окупованих територіях з 2014-2015 років.

Погода і дефіцит — за Україну

В нинішню ситуацію під Авдіївкою несподівано (за часом), хоч і очікувано (бо зима наближається) втрутилися погодні умови. Погіршення погоди не могло не вплинути на інтенсивність дій з обох сторін. До речі, військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник, в коментарі Новини.LIVE зауважував, що ні ракетні дивізіони, ні підрозділи, які використовують безпілотні літальні апарати, в умовах щільного дощу чи снігопаду просто не можуть виконувати свої завдання.

І навіть окупанти визнали, що після різкого похолодання, пов’язаного до того ж із потужними опадами, вони фактично зупинили свої наступальні дії. Ба більше, росіяни бідкаються, що навіть артилерійські підрозділи окупаційного контингенту замовчали. Втім, тут є ще кілька інших факторів, які псують життя військам РФ.

По-перше, це дефіцит — перш за все зброї. Про проблеми із боєприпасами, так званий "снарядний голод", говорилося ще навесні та влітку, коли на це нарікав очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Пригожина, як відомо, прибрали, але проблема нікуди не ділася.

По-друге, успішна робота ЗСУ. Українські військові пояснюють це активним використанням Силами оборони FPV-дронів, що дозволило останніми тижнями знищити велику кількість як окупантів, так і їхньої техніки.

Чи можуть росіяни захопити Авдіївку

Варто зазначити, що під Авдіївкою окупаційні війська діють за тим же сценарієм, як вони штурмували на початку поточного року інше місто Донецької області, Бахмут. Тоді росіяни намагалися оточити місто з північного та південного напрямків і таким чином або замкнути кільце навколо Бахмута, або витіснити українські війська з міста.

Тоді російським військам вдалося частково досягти свого, більшу частину Бахмута вони таки взяли під власний контроль. Але після цього — попри усі запевнення та очікування кремлівських медіапропагандистів — не відбулося жодного подальшого прориву. Перш за все тому, що сил на це у військ країни-агресора просто не лишилося.

Щось подібне відбувається зараз на Авдіївському напрямку. Російські війська так само намагаються оточити місто, захопити в полон велику кількість українських військових чи принаймні змусити їх вийти з міста. Пропагандисти — як і в історії з Бахмутом — час від часу розповідають про близькість "звільнення" Авдіївки.

Втім, до захоплення цього міста-фортеці росіянами ще далеко. Українські війська тримають оборону, знищують — що можна помітити у щоденних зведеннях Генштабу ЗСУ — велику кількість окупантів. А якщо ситуація і складеться таким чином, що Авдіївку Силам оборони доведеться залишити, то знову, як і пів року тому, окупаційний контингент не отримає від цього жодної переваги.

Фактично ми бачимо, що росіяни так і не зробили жодних притомних висновків із поразок під Вугледаром, під Бахмутом та на інших напрямках. Вони, як і раніше, кидають у безкінечні "м’ясні штурми" велику кількість військових, практично відразу втрачаючи більшу їхню частину — загальні втрати за листопад є одними із рекордних за увесь час повномасштабної війни. Особливо активно росіяни почали гнати в атаку живу силу після втрати тієї техніки, яку було зібрано для цієї операції, у перші тижні чи навіть дні наступу.

Російська Федерація продовжує воювати так, як воювала завжди — намагаючись закидати противника горами трупів. І після завершення цієї операції, зайдуть росіяни в Авдіївку чи ні, фінал буде однозначний. Окупанти знову будуть зализувати рани, намагаючись зібрати хоча б якусь кількість військ для чергового настільки ж "ефективного" наступу на черговий населений пункт Донецької області.