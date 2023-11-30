Наступление россиян на Авдеевку, детали и прогнозы

Танки под Авдеевкой. Фото: росСМИ

Авдеевское направление остается одной из самых горячих точек на театре боевых действий российско-украинской войны. Об актуальной ситуации, влиянии погодных условий и перспективах оккупантов и Сил обороны Украины — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Россияне не останавливаются

Российский оккупационный контингент продолжает штурмовать позиции Сил обороны Украины в городе Авдеевка и в районе промзоны Авдеевского коксохимического завода. Несколько недель назад Новини.LIVE прогнозировали новую волну наступления оккупационных войск, так что ничего неожиданного на Авдеевском направлении пока не происходит.

Читайте также:

Согласно прогнозам, россияне были готовы бросить на Авдеевку большое количество войск, причем это количество не является каким-то монолитом, поскольку подобных крупных подразделений, имеющих достаточный опыт войны, у оккупантов просто нет. В настоящее время это фактически подтверждается заявлениями украинских военных.

Так, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Серган в эфире национального телемарафона Єдиних новин подчеркнул, что на Авдеевском направлении российское командование использует самые разнообразные подразделения — как бригады, составленные из новомобилизованных, так и группировки типа "Сомали", которые функционировали на оккупированных территориях с 2014-2015 годов.

Погода и дефицит — за Украину

В нынешнюю ситуацию под Авдеевкой неожиданно (по времени), хотя и ожидаемо (ибо приближается зима) вмешались погодные условия. Ухудшение погоды не могло не отразиться на интенсивности действий с обеих сторон. Кстати, военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник, в комментарии Новини.LIVE замечал, что ни ракетные дивизионы, ни подразделения, использующие беспилотные летательные аппараты, в условиях плотного дождя или снегопада просто не могут выполнять свои задачи.

И даже оккупанты признали, что после резкого похолодания, связанного к тому же с мощными осадками, они фактически остановили свои наступательные действия. Более того, россияне жалуются, что даже артиллерийские подразделения оккупационного контингента замолчали. Впрочем, здесь есть еще несколько других факторов, портящих жизнь войскам РФ.

Во-первых, это дефицит — прежде всего оружия. О проблемах с боеприпасами, так называемом "снарядном голоде", говорилось еще весной и летом, когда на это жаловался глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Пригожина, как известно, убрали, но проблема никуда не делась.

Во-вторых, успешная работа ВСУ. Украинские военные объясняют это активным использованием Силами обороны FPV-дронов, что позволило в последние недели уничтожить большое количество как оккупантов, так и их техники.

Могут ли россияне захватить Авдеевку

Следует отметить, что под Авдеевкой оккупационные войска действуют по тому же сценарию, как они штурмовали в начале текущего года другой город Донецкой области, Бахмут. Тогда россияне пытались окружить город с северного и южного направлений и таким образом либо замкнуть кольцо вокруг Бахмута, либо вытеснить украинские войска из города.

Тогда российским войскам удалось частично добиться своего, большую часть Бахмута они взяли под собственный контроль. Но после этого, несмотря на все заверения и ожидания кремлевских медиапропагандистов, не произошло никакого дальнейшего прорыва. Прежде всего потому, что сил на это у войск страны-агрессора просто не осталось.

Что-то подобное происходит сейчас на Авдеевском направлении. Российские войска также пытаются окружить город, захватить в плен большое количество украинских военных или по крайней мере заставить их выйти из города. Пропагандисты — как и в истории с Бахмутом — время от времени рассказывают о близости "освобождения" Авдеевки.

Впрочем, до захвата этого города-крепости россиянами еще далеко. Украинские войска держат оборону, уничтожают — что можно заметить в ежедневных сводках Генштаба ВСУ — большое количество оккупантов. А если ситуация и сложится таким образом, что Авдеевку Силам обороны придется оставить, то снова, как полгода назад, оккупационный контингент не получит от этого никакого преимущества.

Фактически мы видим, что россияне так и не сделали никаких выводов из поражений под Угледаром, под Бахмутом и на других направлениях. Они по-прежнему бросают в бесконечные "мясные штурмы" большое количество военных, практически сразу теряя большую их часть — общие потери за ноябрь являются одними из рекордных за все время полномасштабной войны. Особенно активно россияне начали гнать в атаку живую силу после потери той техники, которая была собрана для этой операции, в первые недели или даже дни наступления.

Российская Федерация продолжает воевать так, как всегда воевала — пытаясь забрасывать противника горами трупов. И после завершения этой операции, зайдут россияне в Авдеевку или нет — финал будет однозначный. Оккупанты снова будут зализывать раны, пытаясь собрать хотя бы какое-то количество войск для очередного столь же "эффективного" наступления на очередной населенный пункт Донецкой области.