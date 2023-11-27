Як громадяни США ставляться до війни в України — опитування

Український захисник з автоматом. Фото: Генштаб

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже два роки, а найбільшу допомогу серед країн надають Сполучені Штати Америки. Тому постає питання, як громадяни США ставляться до збройної агресії Росії проти України та чи підтримують вони надання допомоги.

Таке опитування провів журналіст Укрінформу.

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Що американці знають про війну в Україні

Журналіст запитав у звичайних громадян, що вони знають про російську війну проти України.

"Я знаю, що вона триває, але я не дуже стежу за новинами, більше була зосереджена на війні Ізраїлю з ХАМАСом", — відповіла одна з опитаних.

Інший пересічний американець вважає, що те, що відбувається між Росією та Україною — це політичне потрясіння.

"Росія хоче загарбати Україну й заволодіти її територією. Я категорично проти цього", — сказав він.

Переважна більшість опитаних не залежно від статі, раси чи віку знають про російсько-українську війну і оцінюють її, як несправедливу й загарбницьку.

"Так, я знаю, що це почалося близько півтора року тому, у лютому. Росія вторглася в Україну і вона все ще тримає в окупації значну частину України. Багато українців воюють", — зазначила одна з опитаних.

Проте є люди, які перестали стежити за розвитком подій в Україні через початок війни в Ізраїлі.

Водночас саме Росію американці вважають агресором у війні.

"Так, Росія є агресором, а українці не хочуть щоби росіяни захопили їхню землю та диктували, як їм жити — ось як я це розумію", — сказав громадянин США.

Крім того, деякі американці дізнаються про Україну саме з новин на телебаченні, але самостійно не досліджують цю тему.

"Це обурливо, думаю, що з українцями погано поводяться, але це тільки з того, що я чув. Я не був там, тому не можу довести. Тільки те, що я чув з новин", — розповів чоловік.

Чи повинні США допомагати Україні

Більшість опитаних американців вважають, що Сполучені Штати мають допомагати Україні у боротьбі з агресором. Хоча, трапляються й скептики.

"Вважаю, що якщо ми не будемо цього робити, аби допомогти українцям, то будемо використовувати для цього власних людей", — сказав опитаний.

"Я читала багато різних статей щодо суми, яка виділяється Україні — йдеться про мільярди, не вважаю що це має бути так багато, бо невідомо що відбувається з американською економікою, але думаю що США мають допомагати", — зазначила дівчина.

"Так, безумовно, поза сумнівом. Думаю, українцям треба будь-яка допомога, щоб захистити свою країну", — вважає один із опитаних американців.

Крім того, під час опитування переважна більшість людей оцінили війну Росії проти України, як несправедливу й загарбницьку.

Нагадаємо, що лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер запланував провести голосування щодо надання Україні та Ізраїлю нового пакету допомоги 4 грудня. Таким чином, він прагне провести його швидше на тлі важких перемовин.

Також ми писали, як війна в Ізраїлі вплинула на постачання зброї від США Україні після початку війни в Ізраїлі.

Крім того, 20 листопада міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України у сумі 100 мільйонів доларів. Він включатиме артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.