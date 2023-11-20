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Пентагон оголосив суму нового пакета військової допомоги Україні від США

20 листопада 2023 20:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Пентагон оголосив суму нового пакета військової допомоги Україні від США
Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України сумою 100 мільйонів доларів. Він включатиме в себе артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО. 

Про новий пакет він оголосив під час брифінгу в Києві.

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"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", — наголосив Остін.

Він додав, що новий пакет на суму 100 мільйонів доларів надається за програмою Presidential Drawdown Authority. Озброєння завдяки цій програмі надаються із запасів армії США.

Що увійде у новий оборонний пакет від США

Своєю чергою у пресслужбі Пентагону наголосили, що цей пакет містить таке озброєння:

  • зенітні ракети Stinger;
  • одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • спорядження для холодної погоди;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Безпекова допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні", — наголосили у повідомленні.

Зустріч Остіна та Умєрова

Своєю чергою Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч головою Пентагону Ллойдом Остіном. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що вони провели окрему зустріч перед перемовинами, в яких брали участь:

  • Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
  • начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов,
  • Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,
  • перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк,
  • заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.

У Міноборони додають, що Умєров та Остін обговорили плани України для подальшої боротьби з російськими окупантами.нинішні і майбутні потреби на полі бою для їх реалізації та шляхи подальшої допомоги з боку США й союзників.

зустріч Умєрова та Остіна
Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін. Фото: Міноборони України

"Ллойд Остін зробив запис у книзі почесних гостей, після чого обидва міністри поспілкувались з українськими військовими, зокрема міністр Остін подякував їм за мужність і запевнив, що США й надалі будуть поруч", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Водночас вони обговорили ситуацію на полі бою, новий оборонний пакет від США та посилення української оборони.

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