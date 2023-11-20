Пентагон оголосив суму нового пакета військової допомоги Україні від США

Міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва. Фото: ОП

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України сумою 100 мільйонів доларів. Він включатиме в себе артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.

Про новий пакет він оголосив під час брифінгу в Києві.

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"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", — наголосив Остін.

Він додав, що новий пакет на суму 100 мільйонів доларів надається за програмою Presidential Drawdown Authority. Озброєння завдяки цій програмі надаються із запасів армії США.

Що увійде у новий оборонний пакет від США

Своєю чергою у пресслужбі Пентагону наголосили, що цей пакет містить таке озброєння:

зенітні ракети Stinger;

одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

"Безпекова допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні", — наголосили у повідомленні.

Зустріч Остіна та Умєрова

Своєю чергою Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що вони провели окрему зустріч перед перемовинами, в яких брали участь:

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов,

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,

перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк,

заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.

У Міноборони додають, що Умєров та Остін обговорили плани України для подальшої боротьби з російськими окупантами.нинішні і майбутні потреби на полі бою для їх реалізації та шляхи подальшої допомоги з боку США й союзників.

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін. Фото: Міноборони України

"Ллойд Остін зробив запис у книзі почесних гостей, після чого обидва міністри поспілкувались з українськими військовими, зокрема міністр Остін подякував їм за мужність і запевнив, що США й надалі будуть поруч", — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Водночас вони обговорили ситуацію на полі бою, новий оборонний пакет від США та посилення української оборони.