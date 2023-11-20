Пентагон оголосив суму нового пакета військової допомоги Україні від США
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про пакет військової допомоги для України сумою 100 мільйонів доларів. Він включатиме в себе артилерійські боєприпаси та додаткові перехоплювачі для ППО.
Про новий пакет він оголосив під час брифінгу в Києві.
"Це забезпечить додаткові артилерійські боєприпаси, додаткові перехоплювачі для протиповітряної оборони, а також низку протитанкових озброєнь", — наголосив Остін.
Він додав, що новий пакет на суму 100 мільйонів доларів надається за програмою Presidential Drawdown Authority. Озброєння завдяки цій програмі надаються із запасів армії США.
Що увійде у новий оборонний пакет від США
Своєю чергою у пресслужбі Пентагону наголосили, що цей пакет містить таке озброєння:
- зенітні ракети Stinger;
- одна високомобільна артилерійська ракетна система (HIMARS) і додаткові боєприпаси;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
"Безпекова допомога Україні — це розумна інвестиція в нашу національну безпеку. Це допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримати потенційну агресію деінде, зміцнюючи нашу базу оборонної промисловості та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американського народу в десятках штатів по всій країні", — наголосили у повідомленні.
Зустріч Остіна та Умєрова
Своєю чергою Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч головою Пентагону Ллойдом Остіном.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони.
Зазначається, що вони провели окрему зустріч перед перемовинами, в яких брали участь:
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний,
- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов,
- Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін,
- перший заступник Міністра оборони Олександр Павлюк,
- заступник Міністра оборони Іван Гаврилюк.
У Міноборони додають, що Умєров та Остін обговорили плани України для подальшої боротьби з російськими окупантами.нинішні і майбутні потреби на полі бою для їх реалізації та шляхи подальшої допомоги з боку США й союзників.
"Ллойд Остін зробив запис у книзі почесних гостей, після чого обидва міністри поспілкувались з українськими військовими, зокрема міністр Остін подякував їм за мужність і запевнив, що США й надалі будуть поруч", — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Водночас вони обговорили ситуацію на полі бою, новий оборонний пакет від США та посилення української оборони.
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