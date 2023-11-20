Новий оборонний пакет від США та перспективи ЗСУ на полі бою — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україну відвідав міністр оборони США Ллойд Остін. Водночас вони обговорили ситуацію на полі бою, новий оборонний пакет від США та посилення української оборони.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

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"Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Остін. У делегації разом із ним також і верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі Каволі. Дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн", — сказав гарант.

Зеленський уточнив, що в рамках зустрічі сторони обговорили поточну військову ситуацію та її майбутні перспективи, розглянувши способи зміцнення української оборони та наступальних операцій. При цьому він Зеленський уточнив, що вже отримано новий оборонний пакет від США, який включає додаткову артилерію та снаряди, які є критично важливими наразі.

Також було обговорено дії України у Чорному морі та захист нашого експортного маршруту. Свобода навігації є ключовим принципом для всього світу, і Україна довела у Чорному морі свою здатність відтісняти агресора з водних територій, які він намагався перетворити на неживі.

Співпраця з Болгарією та Румунією

Зеленський також повідомив, що провів переговори із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Глава уряду поінформував про нещодавні переговори з представниками Болгарії та Румунії, зазначивши значне зростання транскордонного співробітництва.

"З Румунією ми очікуємо збільшення товарообігу до 4 мільйонів тонн до кінця року. Такий розвиток надає сильну підтримку не тільки нашій державі та робочим місцям в Україні, а й сприяє зростанню у партнерських країнах", — додав Зеленський.

Нагадаємо, що 20 листопада до Києва з неоголошеним візитом прибув голова Пентагону Ллойд Остін. Чиновник планує зустрітись з українськими лідерами.

Крім того, 28 жовтня міністр оборони України Рустем Умеров та міністр оборони США Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили зустріч у форматі "Рамштайн".