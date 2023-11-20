Остин встретился с Зеленским

Владимир Зеленский и Ллойд Остин. Фото: сеть Х Ллойда Остина

Министр обороны США Ллойд Остин встретился в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Остин выразил Украине непоколебимую поддержку США в войне с Россией.

Об этом Ллойд Остин написал в сети X.

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"Я имел честь встретиться с президентом Владимиром Зеленским сегодня в Киеве, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины. Мы, вместе с нашими союзниками и партнерами, будем продолжать поддерживать неотложные потребности Украины на поле боя и долгосрочные оборонные нужды", — написал Остин.

Встреча Владимира Зеленского и Ллойда Остина. Фото: сеть Х Ллойда Остина

Напомним, с необъявленным визитом сегодня в Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин. Его встретила в Киеве посол США в Украине Бриджит Бринк.

28 октября министр обороны Украины Рустем Умеров и министр обороны США Ллойд Остин провели телефонный разговор. Они обсудили предстоящую встречу в формате "Рамштайн".