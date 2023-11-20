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Остін висловив Україні непохитну підтримку США у війні проти Росії

20 листопада 2023 16:43
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Остін зустрівся з Зеленським
Володимир Зеленський та Ллойд Остін. Фото: мережа Х Ллойда Остіна
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся у Києві з Президентом України Володимиром Зеленським. Остін висловив Україні непохитну підтримку США у війні з Росією.

Про це Ллойд Остін написав у мережі Х.

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"Я мав честь зустрітися з президентом Володимиром Зеленським сьогодні в Києві, щоб підтвердити непохитну підтримку Сполученими Штатами України. Ми, разом із нашими союзниками та партнерами, продовжуватимемо підтримувати нагальні потреби України на полі бою та довгострокові оборонні потреби", — написав Остін.

Зустріч Остін Зеленський
Зустріч Володимира Зеленського та Ллойда Остіна. Фото: мережа Х Ллойда Остіна

Нагадаємо, з неоголошеним візитом сьогодні до Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк. 

28 жовтня міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони США Ллойд Остін провели телефонну розмову. Вони обговорили майбутню зустріч у форматі "Рамштайн".

скріншот остін
Скріншот. Мережа Х Ллойда Остіна

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