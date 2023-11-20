Пентагон объявил сумму нового пакета военной помощи Украине от США

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев. Фото: ОП

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в размере 100 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.

О новом пакете он объявил на брифинге в Киеве.

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"Это обеспечит дополнительные артиллерийские боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также ряд противотанковых вооружений", — отметил Остин.

Он добавил, что новый пакет на сумму 100 миллионов долларов предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority. Вооружения благодаря этой программе предоставляются из запасов армии США.

Что войдет в новый оборонный пакет от США

В свою очередь в пресс-службе Пентагона отметили, что этот пакет содержит такое вооружение:

зенитные ракеты Stinger;

одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

взрывные боеприпасы для уборки помех;

снаряжение для холодной погоды;

запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

"Помощь в сфере безопасности Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране", — отметили в сообщении.

Встреча Остина и Умерова

В свою очередь Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что они провели отдельную встречу перед переговорами, в которых участвовали:

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,

начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов,

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк,

заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк.

В Минобороны добавляют, что Умеров и Остин обсудили планы Украины по дальнейшей борьбе с российскими оккупантами. Нынешние и будущие потребности на поле боя для их реализации и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников.

Министры обороны Украины и США Рустем Умеров и Ллойд Остин. Фото: Минобороны Украины

"Ллойд Остин сделал запись в книге почетных гостей, после чего оба министра пообщались с украинскими военными, в частности министр Остин поблагодарил их за мужество и заверил, что США и дальше будут рядом", — добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время, они обсудили ситуацию на поле боя, новый оборонный пакет от США и усиление украинской обороны.