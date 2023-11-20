Пентагон объявил сумму нового пакета военной помощи Украине от США
Министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в размере 100 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.
О новом пакете он объявил на брифинге в Киеве.
"Это обеспечит дополнительные артиллерийские боеприпасы, дополнительные перехватчики для противовоздушной обороны, а также ряд противотанковых вооружений", — отметил Остин.
Он добавил, что новый пакет на сумму 100 миллионов долларов предоставляется по программе Presidential Drawdown Authority. Вооружения благодаря этой программе предоставляются из запасов армии США.
Что войдет в новый оборонный пакет от США
В свою очередь в пресс-службе Пентагона отметили, что этот пакет содержит такое вооружение:
- зенитные ракеты Stinger;
- одна высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS) и дополнительные боеприпасы;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводной наводкой (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- взрывные боеприпасы для уборки помех;
- снаряжение для холодной погоды;
- запчасти, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
"Помощь в сфере безопасности Украине — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить больший конфликт в регионе и сдержать потенциальную агрессию в других местах, укрепляя нашу базу оборонной промышленности и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа в десятках штатов по всей стране", — отметили в сообщении.
Встреча Остина и Умерова
В свою очередь Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу главой Пентагона Ллойдом Остином.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что они провели отдельную встречу перед переговорами, в которых участвовали:
- Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный,
- начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов,
- Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,
- первый заместитель Министра обороны Александр Павлюк,
- заместитель Министра обороны Иван Гаврилюк.
В Минобороны добавляют, что Умеров и Остин обсудили планы Украины по дальнейшей борьбе с российскими оккупантами. Нынешние и будущие потребности на поле боя для их реализации и пути дальнейшей помощи со стороны США и союзников.
"Ллойд Остин сделал запись в книге почетных гостей, после чего оба министра пообщались с украинскими военными, в частности министр Остин поблагодарил их за мужество и заверил, что США и дальше будут рядом", — добавили в пресс-службе.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. В то же время, они обсудили ситуацию на поле боя, новый оборонный пакет от США и усиление украинской обороны.
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