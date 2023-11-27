Как граждане США относятся к войне в Украине — опрос

Украинский защитник с автоматом. Фото: Генштаб

Полномасштабная война в Украине длится почти два года, а наибольшую помощь среди стран оказывают Соединенные Штаты Америки. Поэтому возникает вопрос, как граждане США относятся к вооруженной агрессии России против Украины и поддерживают ли они оказание помощи.

Такой опрос провел журналист Укринформа.

Читайте также:

Что американцы знают о войне в Украине

Журналист спросил обычных граждан, что они знают о российской войне против Украины.

"Я знаю, что она продолжается, но я не очень слежу за новостями, больше была сосредоточена на войне Израиля с ХАМАСом", — ответила одна из опрошенных.

Другой рядовой американец считает, что происходящее между Россией и Украиной — это политическое потрясение.

"Россия хочет захватить Украину и завладеть ее территорией. Я категорически против этого", — сказал он.

Подавляющее большинство опрошенных независимо от пола, расы или возраста знают о российско-украинской войне и оценивают ее как несправедливую и захватническую.

"Да, я знаю, что это началось около полутора лет назад, в феврале. Россия вторглась в Украину и она все еще держит в оккупации значительную часть Украины. Многие украинцы воюют", — отметила одна из опрошенных.

Однако есть люди, которые перестали следить за развитием событий в Украине из-за начала войны в Израиле.

В то же время именно Россию американцы считают агрессором в войне.

"Да, Россия является агрессором, а украинцы не хотят, чтобы россияне захватили их землю и диктовали, как им жить - вот как я это понимаю", — сказал гражданин США.

Кроме того, некоторые американцы узнают об Украине именно из новостей на телевидении, но самостоятельно не исследуют эту тему.

"Это возмутительно, думаю, что с украинцами плохо обращаются, но это только потому, что я слышал. Я не был там, поэтому не могу доказать. Только то, что я слышал из новостей", — рассказал мужчина.

Должны ли США помогать Украине

Большинство опрошенных американцев считают, что Соединенные Штаты должны помогать Украине в борьбе с агрессором. Хотя случаются и скептики.

"Считаю, что если мы не будем этого делать, чтобы помочь украинцам, то будем использовать для этого собственных людей", — сказал опрошенный.

"Я читала много разных статей по сумме, выделяемой Украине — речь идет о миллиардах, не считаю, что это должно быть так много, потому что неизвестно, что происходит с американской экономикой, но думаю, что США должны помогать", — отметила девушка.

"Да, безусловно, несомненно. Думаю, украинцам нужна любая помощь, чтобы защитить свою страну", — считает один из опрошенных американцев.

Кроме того, в ходе опроса подавляющее большинство людей оценили войну России против Украины как несправедливую и захватническую.

Напомним, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер запланировал провести голосование по предоставлению Украине и Израилю нового пакета помощи 4 декабря. Таким образом, он стремится провести его скорее на фоне трудных переговоров.

Также мы писали о том, как война в Израиле повлияла на поставку оружия от США Украине после начала войны в Израиле.

Кроме того, 20 ноября министр обороны США Ллойд Остин заявил о пакете военной помощи для Украины в сумме 100 миллионов долларов. Он будет включать в себя артиллерийские боеприпасы и дополнительные перехватчики для ПВО.