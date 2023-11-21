Як війна в Ізраїлі вплинула на постачання зброї від США Україні

Військова допомога для України. Фото: Reuters

Після початку війни в Ізраїлі постачання зброї від США для України зменшилась близько на 30%. Американський уряд не погоджується з такими даними.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на анонімного українського чиновника.

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Як заявили журналісти, анонімний український чиновник розповів, що після початку війни в Ізраїлі постачання артилерійських снарядів для України від США зменшились на 30%. Водночас в американському уряді заперечують такі дані та запевняють, що конфлікт ЦАХАЛу і ХАМАСу не має ніякого відношення до скорочення постачання зброї Україні.

"Постачання боєприпасів Україні не має жодного відношення до того, що відбувається в секторі Газа. Укази про виділення військової допомоги почали готуватися ще до нападу ХАМАСу на ізраїльську територію, тому немає жодного зв’язку між тим, що відбувається в секторі Газа, і тим, що відбувається в Україні", — наголосив чиновник США теж на умовах анонімності.

Видання зазначає, що 155-мм артилерійські снаряди відіграють ключову роль в арсеналі України в її протистоянні російським військам.

Нагадаємо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський заявив, що після початку війни в Ізраїлі поставки снарядів в Україну скоротилися. Зокрема, Київ повільніше отримує ключові 155-міліметрові артилерійські снаряди.

Водночас ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер наголосив, що Ізраїль справляється своїми силами у війні проти ХАМАСу. Таким чином, війна в країні не стала причиною зниження постачання зброї Україні від США.