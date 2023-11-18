Експерт пояснив, чи є Ізраїль причиною низьких постачань зброї Україні

Постачання зброї Україні від США. Фото: Spc. Derek Mustard/US Army

Ізраїль справляється своїми силами у війні проти ХАМАСу. Таким чином, війна в країні не стала причиною зниження постачання зброї Україні від США.

Про це повідомив ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер в інтерв'ю Новини.LIVE

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"Ми отримуємо від американців з початку війни озброєння для авіації, зокрема високоточні бомби для літаків, ракети та снаряди до гармат та гелікоптерів", — сказав він.

Таким чином, журналіст уточнив, що немає жодної залежності, Україна не використовує нічого з перерахованого вище.

"Єдине, що там йшлося про артилерійські снаряди 155 калібру, і після цього почали говорити, що українській артилерії не вистачає снарядів, тому що їх усі Ізраїль забрав", — додав він.

Ауслендер сказав, що наразі Ізраїль подав заявку на отримання 60 тисяч артилерійських снарядів 155 калібру. При цьому він уточнив, що це тижнева норма української артилерії.

"Ізраїль їх не отримує зі США чи Європи. Ми їх візьмемо зі стратегічного складу Пентагону, який знаходиться в Ізраїлі. І з цих складів 300 тисяч уже було відправлено до України", — додав він.

Нагадаємо, що ізраїльські військові вимагають протягом години евакуювали всіх людей їхньої лікарні "Аш-Шифа" у секторі Газа. Такий наказ бійці ЦАХАЛА віддали через гучномовці.