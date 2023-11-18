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Эксперт объяснил, является ли Израиль причиной низких поставок оружия Украине

18 ноября 2023 12:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперт объяснил, является ли Израиль причиной низких поставок оружия Украине
Поставки оружия Украине от США. Фото: Spc. Derek Mustard/US Army
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Израиль справляется своими силами в войне против ХАМАСа. Таким образом, война в стране не стала причиной снижения поставок оружия Украине от США.

Об этом сообщил израильский журналист Сергей Ауслендер в интервью Новини.LIVE

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"Мы получаем от американцев с начала войны вооружения для авиации, в частности высокоточные бомбы для самолетов, ракеты и снаряды к пушкам и вертолетам", — сказал он.

Таким образом, журналист уточнил, что нет никакой зависимости, Украина не использует ничего из вышеперечисленного.

"Единственное, что там шла речь об артиллерийских снарядах 155 калибра, и после этого стали говорить, что украинской артиллерии не хватает снарядов, потому что их все Израиль забрал", — добавил он.

Ауслендер сказал, что сейчас Израиль подал заявку на получение 60 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра. При этом он уточнил, что это недельная норма украинской артиллерии.

"Израиль их не получает из США или Европы. Мы их возьмем со стратегического склада Пентагона, который находится в Израиле. И с этих складов 300 тысяч уже были отправлены в Украину", — добавил он. 

Напомним, что израильские военные требуют в течение часа эвакуировали всех людей их больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. Такой приказ бойцы ЦАХАЛа отдали через громкоговорители.

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