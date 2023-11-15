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Израиль уничтожил здание парламента ХАМАС в Газе

15 ноября 2023 18:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Израиль уничтожил здание парламента ХАМАС в Газе
Момент подрыва здания парламента ХАМАС в Газе. Фото: скриншот с видео соцсетей
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе. На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть момент взрыва.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Отмечается, что военные ЦАХАЛ разрушили здание парламента после того, как боевики ХАМАС сфотографировались около него несколько дней назад.

Захват здания

Как известно, 13 ноября бойцы 13-го пехотного батальона "Гидеон" бригады "Голани" захватили здание законодательного совета Газы.

Уже 14 ноября в израильской армии заявили, что взяли под контроль парламент, правительственное здание и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.

Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщал, что боевики ХАМАС потеряли контроль над сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Мусульманские террористы убегают на юг.

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