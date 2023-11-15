Израиль уничтожил здание парламента ХАМАС в Газе
Армия Израиля взорвала здание парламента ХАМАС в Газе. На видео, которое распространяется по сети, можно увидеть момент взрыва.
Об этом сообщает The Times of Israel.
Как удалось разрушить парламент
Отмечается, что военные ЦАХАЛ разрушили здание парламента после того, как боевики ХАМАС сфотографировались около него несколько дней назад.
Захват здания
Как известно, 13 ноября бойцы 13-го пехотного батальона "Гидеон" бригады "Голани" захватили здание законодательного совета Газы.
Уже 14 ноября в израильской армии заявили, что взяли под контроль парламент, правительственное здание и штаб-квартиру полиции боевиков ХАМАС в секторе Газа.
Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщал, что боевики ХАМАС потеряли контроль над сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа. Мусульманские террористы убегают на юг.
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