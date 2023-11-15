Ізраїль знищив будівлю парламенту ХАМАС в Газі

Момент підриву будівлі парламенту ХАМАС в Газі. Фото: скриншот з відео соцмереж

Армія Ізраїлю підірвала будівлю парламенту ХАМАС у Газі. На відео, яке шириться мережею, можна побачити момент вибуху.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Зазначається, що військові ЦАХАЛ зруйнували будівлю парламенту після того, як бойовики ХАМАС сфотографувалися біля неї декілька днів тому.

Захоплення будівлі

Як відомо, 13 листопада бійці 13-го піхотного батальйону "Гідеон" бригади "Голані" захопили будівлю законодавчої ради Гази.

Вже 14 листопада в ізраїльській армії заявили, що взяли під контроль парламент, будівлю уряду та штаб-квартиру поліції бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант повідомляв, що бойовики ХАМАС втратили контроль над сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Мусульманські терористи тікають на південь.