ХАМАС не дозволив ЦАХАЛу надати 300 л пального для лікарні Шифа в Газі

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Ізраїльські військові намагалися передати 300 літрів пального для невідкладних медичних потреб для лікарні Шифа в Газі. ХАМАС завадив ЦАХАЛу зробити це.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

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Пальне для лікарні

Минулої ночі ЦАХАЛ координував передачу палива для невідкладного медичного використання до лікарні Шифа. Рано вранці війська Ізраїлю прибули до входу в лікарню і розмістили 300 літрів пального для невідкладних медичних потреб.

Пізніше ЦАХАЛ отримав докази того, що представники ХАМАСу перешкоджали лікарні отримати паливо.

Генеральний директор МОЗ ХАМАСу Йосеф Абу Ріш заборонив працівникам медзакладу отримувати пальне від Армії оборони Ізраїлю.

Нагадаємо, війна проти ХАМАСу коштує Ізраїлю близько 260 млн доларів щодня. Конфлікт вже став дорожчим, ніж передбачалося спочатку.

Також ми писали, що військові ізраїльської армії знайшли перекладений на арабську примірник книги Гітлера "Майн кампф" на базі терористів ХАМАС у Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що терористи сповідують ідеологію німецького фюрера.

Додамо, ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців сектору Гази.