ЦАХАЛ контролюватиме сектор Гази після завершення бойових дій, — Нетаньягу

Беньямін Нетаньягу на зустрічі з мерами південних міст. Фото: The Times of Israel

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Армія оборони Ізраїлю триматиме сектор Гази під контролем після завершення операції проти ХАМАС. Ця заява прозвучала через кілька годин після того, як він заявив, що Ізраїль не планує повторно окуповувати цей регіон.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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ЦАХАЛ відповідатиме за безпеку у секторі Гази

Раніше Нетаньягу заявив ABC News, що Ізраїль буде нести "загальну відповідальність за безпеку" в секторі Гази "на невизначений період" після закінчення війни проти ХАМАС.

Останні коментарі були зроблені під час зустрічі з мерами прикордонних міст Гази. Це була перша групова зустріч, яку Нетаньягу провів з ними після початку бойових дій.

"Сили ЦАХАЛу залишатимуться в секторі Гази, ми не віддамо її міжнародним силам", — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю.

Міжнародні сили у секторі Гази

Останніми тижнями офіційні особи США висунули ідею про те, що певні міжнародні сили керуватимуть безпекою в секторі Гази на проміжний період, поки його не можна буде повернути до діючого палестинського уряду. При цьому до складу таких військ мали б увійти і військові контингенти арабських держав.

Проте Нетаньягу, схоже, категорично відкидає цю ідею. В свою чергу, мери заявили, що вони хочуть більш реальності безпеки після закінчення війни, і закликали його не погоджуватися на припинення вогню, доки не буде вбито останнього терориста в Газі, йдеться в заяві речника прем'єр-міністра.

Нетаньягу також пообіцяв мерам, що уряд надасть прикордонним містам Гази економічну допомогу для компенсації збитків, завданих під час різанини 7 жовтня.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 10 листопада, на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.

Нагадуємо, що ізраїльська армія погодилася ввести чотиригодинну щоденну гуманітарну паузу в операції в секторі Гази. Метою такого кроку є надання можливості мирним мешканцям регіону покинути територію.