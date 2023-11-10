ЦАХАЛ будет контролировать сектор Газа после завершения боевых действий, — Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху на встрече с мэрами южных городов. Фото: The Times of Israel

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля будет держать сектор Газа под контролем после завершения операции против ХАМАС. Это заявление прозвучало несколько часов спустя после того, как он заявил, что Израиль не планирует повторно оккупировать этот регион.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Читайте также:

ЦАХАЛ будет отвечать за безопасность в секторе Газа

Ранее Нетаньяху заявил ABC News, что Израиль будет нести "общую ответственность за безопасность" в секторе Газа "на неопределенный период" после окончания войны против ХАМАС.

Последние комментарии были сделаны во время встречи с мэрами пограничных городов Газы. Это была первая групповая встреча, которую Нетаньяху провел с ними после начала боевых действий.

"Силы ЦАХАЛа будут оставаться в секторе Газа, мы не отдадим ее международным силам", — сказал премьер-министр Израиля.

Международные силы в секторе Газа

В последние недели официальные лица США выдвинули идею о том, что определенные международные силы будут руководить безопасностью в секторе Газа на промежуточный период, пока его нельзя будет вернуть действующему палестинскому правительству. При этом в состав таких войск должны войти и военные контингенты арабских государств.

Однако Нетаньяху, похоже, категорически отвергает эту идею. В свою очередь, мэры заявили, что они хотят более реальной безопасности после окончания войны, и призвали его не соглашаться на прекращение огня, пока не будет убит последний террорист в Газе, говорится в заявлении спикера премьер-министра.

Нетаньяху также пообещал мэрам, что правительство предоставит приграничным городам Газы экономическую помощь для компенсации ущерба, нанесенного во время резни 7 октября.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 10 ноября, на территорию Израиля проникли самолеты из Ливана. Речь идет о трех единицах.

Напомним, что израильская армия согласилась ввести четырехчасовую ежедневную гуманитарную паузу в операции в секторе Газа. Целью такого шага является предоставление возможности мирным жителям региона покинуть территорию.