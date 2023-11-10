В Ізраїль проникли три літаки з Лівану

Військові ЦАХАЛ. Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS

Сьогодні, 10 листопада, на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

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Ізраїльські військові розповіли, що один літак був перехоплений групою ППО ЦАХАЛ, а два інших впали в районі на півночі

"Захід завершився, а інцидент перебуває на стадії розслідування", — йдеться у повідомленні.

Допис ЦАХАЛ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ізраїльська армія погодилася ввести чотиригодинну щоденну гуманітарну паузу в операції в секторі Гази. Метою такого кроку є надання можливості мирним мешканцям регіону покинути територію.

Також ми писали, що в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.