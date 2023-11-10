Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Ізраїль проникли три літаки з Лівану arrow

В Ізраїль проникли три літаки з Лівану

10 листопада 2023 17:03
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ізраїль проникли три літаки з Лівану
Військові ЦАХАЛ. Фото: Israel Defense Forces/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 10 листопада, на територію Ізраїлю проникли літаки з Лівану. Йдеться про три одиниці.

Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Читайте також:

Ліванські літаки в Ізраїлі

Ізраїльські військові розповіли, що один літак був перехоплений групою ППО ЦАХАЛ, а два інших впали в районі на півночі

"Захід завершився, а інцидент перебуває на стадії розслідування", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ЦАХАЛ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ізраїльська армія погодилася ввести чотиригодинну щоденну гуманітарну паузу в операції в секторі Гази. Метою такого кроку є надання можливості мирним мешканцям регіону покинути територію.

Також ми писали, що в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції - 80x80

Чи будуть вибори — Разумков про розмови серед політиків та свої амбіції

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:30 Українцям виплачують компенсацію до 1 тис. грн щомісяця — хто має право

Актуальне по темі