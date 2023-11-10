В Израиль проникли три самолета из Ливана
Сегодня, 10 ноября, на территорию Израиля проникли самолеты из Ливана. Речь идет о трех единицах.
Об этом сообщает ЦАХАЛ.
Ливанские самолеты в Израиле
Израильские военные рассказали, что один самолет был перехвачен группой ПВО ЦАХАЛ, а два других упали в районе на севере
"Мероприятие завершилось, а инцидент находится на стадии расследования", — говорится в сообщении.
Напомним, израильская армия согласилась ввести четырехчасовую ежедневную гуманитарную паузу в операции в секторе Газа. Целью такого шага является предоставление возможности мирным жителям региона покинуть территорию.
Также мы писали, что в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.
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