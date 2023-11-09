Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Журналісти ряду авторитетних видань супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль arrow

Журналісти ряду авторитетних видань супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль

9 листопада 2023 17:55
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Журналісти ряду авторитетних видань супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль
Фотографи роблять світлини з захопленою бойовиками ХАМАС жінкою. Фото: HonestReporting
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Фотографи видань Associated Press, CNN, New York Times і Reuters супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль 7 жовтня. На їхніх фото — моменту входу терористів у кібуц Кфар-Аза, викрадення ізраїльтян, підбитий ізраїльського танк та наруга терористів над тілом мертвого танкіста. 

Про це йдеться у дослідженні організації HonestReporting, повідомляє i24News.

Читайте також:

Журналісти супроводжували терористів

Фотокореспонденти світових ЗМІ та агентств знімали момент прориву кордону між Газою та Ізраїлем. При цьому вони фотографували сцени звірств бойовиків ХАМАС, перебуваючи поряд з терористами.

терористи
Терористи проривають кордон Ізраїлю. Фото: HonestReporting
терористи
Кібуц Кфар-Аза в якому "похазяйнували" терористи. Фото: HonestReporting
терористи
Терористи біля підбитого ізраїльського танка. Фото: HonestReporting

Реакція Ізраїля

Управління громадської дипломатії Ізраїлю при канцелярії прем'єр-міністра назвала журналістів, що висвітлювали звірства ХАМАС, "співучасниками злочинів проти людяності".

Асоціація журналістів Єрусалиму закликала відповідні міжнародні ЗМІ розпочати ретельне розслідування питань, що виникають у зв'язку з цим викриттям.

Після публікації звіту Associated Press і CNN припинили співпрацю з фотографами. Reuters заявила, що штатні кореспонденти агентства не були присутні під час прориву кордону між Газою та Ізраїлем. На кордоні були два фотографи-фрілансери, а потім Reuters придбало в них світлини. В агентстві стверджують, що раніше з цими фотокореспондентами вони не мали жодних відносин.

Раніше ми повідомляли, що в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.

Нагадуємо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. У ході операції лідер ХАМАСу Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки - 80x80

Законопроєкт про медичний канабіс — у Раді розповіли про нові правки

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

06:40Ціни на металобрухт у листопаді. Скільки коштує 1 кг чермета в Україні

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі