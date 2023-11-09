Журналісти ряду авторитетних видань супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль

Фотографи роблять світлини з захопленою бойовиками ХАМАС жінкою. Фото: HonestReporting

Фотографи видань Associated Press, CNN, New York Times і Reuters супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль 7 жовтня. На їхніх фото — моменту входу терористів у кібуц Кфар-Аза, викрадення ізраїльтян, підбитий ізраїльського танк та наруга терористів над тілом мертвого танкіста.

Про це йдеться у дослідженні організації HonestReporting, повідомляє i24News.

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Фотокореспонденти світових ЗМІ та агентств знімали момент прориву кордону між Газою та Ізраїлем. При цьому вони фотографували сцени звірств бойовиків ХАМАС, перебуваючи поряд з терористами.

Терористи проривають кордон Ізраїлю. Фото: HonestReporting

Кібуц Кфар-Аза в якому "похазяйнували" терористи. Фото: HonestReporting

Терористи біля підбитого ізраїльського танка. Фото: HonestReporting

Реакція Ізраїля

Управління громадської дипломатії Ізраїлю при канцелярії прем'єр-міністра назвала журналістів, що висвітлювали звірства ХАМАС, "співучасниками злочинів проти людяності".

Асоціація журналістів Єрусалиму закликала відповідні міжнародні ЗМІ розпочати ретельне розслідування питань, що виникають у зв'язку з цим викриттям.

Після публікації звіту Associated Press і CNN припинили співпрацю з фотографами. Reuters заявила, що штатні кореспонденти агентства не були присутні під час прориву кордону між Газою та Ізраїлем. На кордоні були два фотографи-фрілансери, а потім Reuters придбало в них світлини. В агентстві стверджують, що раніше з цими фотокореспондентами вони не мали жодних відносин.

Раніше ми повідомляли, що в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.

Нагадуємо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. У ході операції лідер ХАМАСу Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.