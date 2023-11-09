Журналісти ряду авторитетних видань супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль
Фотографи видань Associated Press, CNN, New York Times і Reuters супроводжували терористів ХАМАС під час їх нападу на Ізраїль 7 жовтня. На їхніх фото — моменту входу терористів у кібуц Кфар-Аза, викрадення ізраїльтян, підбитий ізраїльського танк та наруга терористів над тілом мертвого танкіста.
Про це йдеться у дослідженні організації HonestReporting, повідомляє i24News.
Журналісти супроводжували терористів
Фотокореспонденти світових ЗМІ та агентств знімали момент прориву кордону між Газою та Ізраїлем. При цьому вони фотографували сцени звірств бойовиків ХАМАС, перебуваючи поряд з терористами.
Реакція Ізраїля
Управління громадської дипломатії Ізраїлю при канцелярії прем'єр-міністра назвала журналістів, що висвітлювали звірства ХАМАС, "співучасниками злочинів проти людяності".
Асоціація журналістів Єрусалиму закликала відповідні міжнародні ЗМІ розпочати ретельне розслідування питань, що виникають у зв'язку з цим викриттям.
Після публікації звіту Associated Press і CNN припинили співпрацю з фотографами. Reuters заявила, що штатні кореспонденти агентства не були присутні під час прориву кордону між Газою та Ізраїлем. На кордоні були два фотографи-фрілансери, а потім Reuters придбало в них світлини. В агентстві стверджують, що раніше з цими фотокореспондентами вони не мали жодних відносин.
Раніше ми повідомляли, що в ізраїльській армії заявили, що бойовики ХАМАС втратили контроль над північною частиною сектору Гази. Зазначається, що це сталося після ракетного удару ізраїльських армійців по військовій інфраструктурі терористів в окупованій частині міста.
Нагадуємо, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант оголосив, що збройні сили країни (ЦАХАЛ) здійснюють операцію у центрі Гази. У ході операції лідер ХАМАСу Яхья Сінвар опинився в оточенні в одному з бункерів.
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