Журналисты ряда авторитетных изданий сопровождали террористов ХАМАС во время нападения на Израиль

Фотографы делают фотографии с захваченной боевиками ХАМАС женщиной. Фото: HonestReporting

Фотографы изданий Associated Press, CNN, New York Times и Reuters сопровождали террористов ХАМАС во время нападения на Израиль 7 октября. На их фото — момент входа террористов в кибуц Кфар-Аза, похищение израильтян, подбитый израильский танк и осквернение террористами тела мертвого танкиста.

Об этом говорится в исследовании организации HonestReporting, сообщает i24News.

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Фотокорреспонденты мировых СМИ и агентств снимали момент прорыва границы между Газой и Израилем. При этом они фотографировали сцены из зверств боевиков ХАМАС, находясь рядом с террористами.

Террористы прорывают границу Израиля. Фото: HonestReporting

Кибуц Кфар-Аза, в котором "похозяйничали" террористы. Фото: HonestReporting

Террористы у подбитого израильского танка. Фото: HonestReporting

Реакция Израиля

Управление общественной дипломатии Израиля при канцелярии премьер-министра назвало журналистов, освещавших зверства ХАМАС, "соучастниками преступлений против человечности".

Ассоциация журналистов Иерусалима призвала соответствующие международные СМИ приступить к тщательному расследованию вопросов, возникающих в связи с этим разоблачением.

После публикации отчета Associated Press и CNN прекратили сотрудничество с фотографами. Reuters заявила, что штатные корреспонденты агентства не присутствовали при прорыве границы между Газой и Израилем. На границе было два фотографа-фрилансера, а затем Reuters приобрело у них фотографии. В агентстве утверждают, что ранее с этими фотокорреспондентами у них не было никаких отношений.

Ранее мы сообщали, что в израильской армии заявили, что боевики ХАМАС потеряли контроль над северной частью сектора Газа. Это произошло после ракетного удара израильских армейцев по военной инфраструктуре террористов в оккупированной части города.

Напомним, что министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что вооруженные силы страны (ЦАХАЛ) совершают операцию в центре Газы. В ходе операции лидер ХАМАСа Яхья Синвар оказался в окружении одного из бункеров.