Bloobmerg повідомило, скільки коштує Ізраїлю війна проти ХАМАС

Ізраїльські військові. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Війна проти ХАМАС коштує Ізраїлю близько 260 млн доларів щодня. Конфлікт вже став дорожчим, ніж передбачалося спочатку.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Бойові дії створюють серйозне навантаження на державні фінанси. Ізраїльські активи покривають більшість, якщо не всі свої витрати після нападу ХАМАС, однак аура ризику для урядового боргу продовжує нависати.

За словами міністра фінансів Ізраїлю Бецалеля Смотрича, дефіцит бюджету може сягнути 4% від економічного виробництва цього року та 5% у 2024 році. Bloobmerg зазначає, що це більше ніж удвічі перевищує попередні прогнози уряду.

У програму видатків Ізраїлю вбудовані так звані "коаліційні фонди", або дискреційні витрати, призначені для п'яти партій, що входять до складу уряду Нетаньяху. Рекордні 14 мільярдів шекелів (3,6 мільярда доларів), схвалені в травні минулого року, частково підуть на релігійні школи. Інші проєкти, яким надається перевага, включають розвиток єврейських поселень на окупованому Західному березі річки Йордан.

"Хоча спеціальні асигнування становлять лише частину загального бюджету на 2023-2024 роки, вони стали маркером конкуруючих пріоритетів у той час, коли Ізраїль протистоїть найгіршому збройному конфлікту за останні півстоліття", — йдеться у матеріалі.

Те, що станеться з коаліційними фондами, може визначити, наскільки поблажливими будуть ринки до уряду, якому війна вже завдала економічних збитків у розмірі майже 8 мільярдів доларів, згідно з оцінками Міністерства фінансів.

Нагадаємо, військові ізраїльської армії знайшли перекладений на арабську примірник книги Гітлера "Майн кампф" на базі терористів ХАМАС у Секторі Гази. ЦАХАЛ заявив, що терористи сповідують ідеологію німецького фюрера.

Також ми писали, що Ізраїль вперше продав іншій країні за кордон систему протиракетної оборони "Праща Давида". Контракт підписали з Фінляндією, його вартість сягає 317 млн євро.