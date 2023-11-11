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ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАС, який утримував близько 1000 заручників у лікарні

11 листопада 2023 18:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАС, який утримував близько 1000 заручників у лікарні
Бійці ЦАХАЛ під час виконання бойового завдання. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Ізраїльські військові ліквідували командира терористичного угруповання ХАМАС, який утримував заручників у лікарні. Загалом він утримував у неволі близько тисячі мешканців сектору Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на заяву ЦАХАЛ.

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ЦАХАЛ
Ліквідували командира ХАМАС, який утримував заручників. Фото: скриншот

Ліквідували командира ХАМАС

"Війська ізраїльської бригади "Гіваті" скерували винищувач для удару по Ахмеду Сіаму, командиру роти Насера-Радвана ХАМАС. Він тримав у заручниках приблизно 1000 жителів Гази в лікарні Рантісі", — говориться в заяві ЦАХАЛ.

бойовик
Ліквідований командир ХАМАС. Фото: скриншот

Два дні тому ЦАХАЛ заявив, що польовий командир ХАМАС Ахмед Сіам перешкоджав евакуації приблизно 1000 палестинців з лікарні Рантісі, яка розташована на півночі Гази.

В ЦАХАЛ повідомили, що Сіам був убитий, коли переховувався в школі Аль-Бурак у місті Газа, разом з іншими бойовиками ХАМАС під його командуванням.

"Ахмед Сіам раз демонструє, що ХАМАС використовує мирних жителів сектора Гази як живий щит для терористичних цілей", — додається в заяві ЦАХАЛ.

Нагадаємо, що раніше радник прем'єра Ізраїлю Беньяміна  Нетаньягу розповів про плани Ізраїлю на сектор Гази після знищення ХАМАС. Також голова ізраїльського уряду назвав умову, коли Ізраїль може припинити удари по бойовиках ХАМАС. 

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