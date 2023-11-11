ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, удерживавшего около 1000 заложников в больнице
Израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он удерживал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
Устранили командира ХАМАС
"Войска израильской бригады "Гивати" направили истребитель для удара по Ахмеду Сиаму, командиру роты Насера-Радвана ХАМАС. Он держал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.
Два дня назад ЦАХАЛ заявил, что полевой командир ХАМАС Ахмед Сиам препятствовал эвакуации около 1000 палестинцев из больницы Рантиси, расположенной на севере Газы.
В ЦАХАЛ сообщили, что Сиам был убит, когда скрывался в школе Аль-Бурак в городе Газа вместе с другими боевиками ХАМАС под его командованием.
"Ахмед Сиам раз демонстрирует, что ХАМАС использует мирных жителей сектора Газа в качестве живого щита для террористических целей", — добавляется в заявлении ЦАХАЛ.
Напомним, что ранее советник премьера Израиля Беньямина Нетаньяху рассказал о планах Израиля на сектор Газа после уничтожения ХАМАС. Глава израильского правительства также назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС.
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