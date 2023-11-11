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ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, удерживавшего около 1000 заложников в больнице

11 ноября 2023 18:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, удерживавшего около 1000 заложников в больнице
Бойцы ЦАХАЛ при выполнении боевого задания. Фото: The Telegraph
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, удерживавшего заложников в больнице. В общей сложности он удерживал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

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Ликвидировали командира ХАМАС, удерживавшего заложников. Фото: скриншот

Устранили командира ХАМАС

"Войска израильской бригады "Гивати" направили истребитель для удара по Ахмеду Сиаму, командиру роты Насера-Радвана ХАМАС. Он держал в заложниках около 1000 жителей Газы в больнице Рантиси", — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

боевик
Ликвидирован командир ХАМАС. Фото: скриншот

Два дня назад ЦАХАЛ заявил, что полевой командир ХАМАС Ахмед Сиам препятствовал эвакуации около 1000 палестинцев из больницы Рантиси, расположенной на севере Газы.

В ЦАХАЛ сообщили, что Сиам был убит, когда скрывался в школе Аль-Бурак в городе Газа вместе с другими боевиками ХАМАС под его командованием.

"Ахмед Сиам раз демонстрирует, что ХАМАС использует мирных жителей сектора Газа в качестве живого щита для террористических целей", — добавляется в заявлении ЦАХАЛ.

Напомним, что ранее советник премьера Израиля Беньямина Нетаньяху рассказал о планах Израиля на сектор Газа после уничтожения ХАМАС. Глава израильского правительства также назвал условие, когда Израиль может прекратить удары по боевикам ХАМАС.

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