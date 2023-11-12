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Bloobmerg сообщило, сколько стоит Израилю война против ХАМАС

12 ноября 2023 19:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Bloobmerg сообщило, сколько стоит Израилю война против ХАМАС
Израильские военные. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Война против ХАМАС стоит Израилю около 260 млн долларов ежедневно. Конфликт уже стал дороже, чем предполагалось изначально.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Боевые действия создают серьезную нагрузку на государственные финансы. Израильские активы покрывают большинство, если не все свои расходы после нападения ХАМАС, однако аура риска для правительственного долга продолжает нависать.

По словам министра финансов Израиля Бецалеля Смотрича, дефицит бюджета может достичь 4% от экономического производства в этом году и 5% в 2024 году. Bloobmerg отмечает, что это более чем вдвое превышает предыдущие прогнозы правительства.

В программу расходов Израиля встроены так называемые "коалиционные фонды" или дискреционные расходы, предназначенные для пяти партий, входящих в состав правительства Нетаньяху. Рекордные 14 миллиардов шекелей (3,6 миллиарда долларов), одобренные в мае прошлого года, частично пойдут на религиозные школы. Другие проекты, которым отдается предпочтение, включают развитие еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Хотя специальные ассигнования составляют лишь часть общего бюджета на 2023-2024 годы, они стали маркером конкурирующих приоритетов в то время, когда Израиль противостоит худшему вооруженному конфликту за последние полвека", — говорится в материале.

То, что произойдет с коалиционными фондами, может определить, насколько снисходительными будут рынки к правительству, которому война уже нанесла экономический ущерб в размере почти 8 миллиардов долларов, согласно оценкам Министерства финансов.

Напомним, военные израильской армии нашли переведенный на арабский экземпляр книги Гитлера "Майн кампф" на базе террористов ХАМАС в Секторе Газы. ЦАХАЛ заявил, что террористы исповедуют идеологию немецкого фюрера.

Также мы писали, что Израиль впервые продал другой стране за границу систему противоракетной обороны "Праща Давида". Контракт был подписан с Финляндией, его стоимость достигает 317 млн евро.

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