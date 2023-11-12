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ХАМАС не разрешил ЦАХАЛу предоставить 300 л горючего для больницы Шифа в Газе

12 ноября 2023 22:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ХАМАС не разрешил ЦАХАЛу предоставить 300 л горючего для больницы Шифа в Газе
Израильские военные. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Израильские военные пытались передать 300 литров топлива для неотложных медицинских нужд для больницы Шифа в Газе. ХАМАС помешал ЦАХАЛу сделать это.

Об этом сообщает ЦАХАЛ.

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Прошлой ночью ЦАХАЛ координировал передачу топлива для неотложного медицинского использования в больницу Шифа. Рано утром войска Израиля прибыли ко входу в больницу и разместили 300 литров топлива для неотложных медицинских нужд.

Позже ЦАХАЛ получил доказательства того, что представители ХАМАС препятствовали больнице получить топливо.

Генеральный директор Минздрава ХАМАС Йосеф Абу Риш запретил работникам медучреждения получать горючее от Армии обороны Израиля.

Напомним, война против ХАМАСа стоит Израилю около 260 млн долларов ежедневно. Конфликт уже стал дороже, чем предполагалось изначально.

Также мы писали, что военные израильской армии нашли переведенный на арабский экземпляр книги Гитлера "Майн кампф" на базе террористов ХАМАС в секторе Газа. ЦАХАЛ заявил, что террористы исповедуют идеологию немецкого фюрера.

Добавим, израильские военные ликвидировали командира террористической группировки ХАМАС, который удерживал заложников в больнице. В общей сложности он удерживал в неволе около тысячи жителей сектора Газа.

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