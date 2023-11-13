ХАМАС втратив контроль над Газою і відступає, — Міноборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Фото: trt.net.tr

Бойовики ХАМАС втратили контроль над сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Мусульманські терористи тікають на південь.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта.

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"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду", — заявив він.

За словами Галанта, армія Ізраїлю наступає "відповідно до планів і виконує завдання точно, зі смертельними наслідками". Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", — сказав Галант.

Нагадаємо, що раніше видання Bloobmerg повідомило, скільки коштує Ізраїлю війна проти ХАМАС. Водночас у ЦАХАЛ заявили, що на базі ХАМАС було знайдено перекладений арабською "Майн Кампф" Адольфа Гітлера.