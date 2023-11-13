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ХАМАС втратив контроль над Газою і відступає, — Міноборони Ізраїлю

13 листопада 2023 22:28
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Ілля Рябінін
редактор
ХАМАС втратив контроль над Газою і відступає, — Міноборони Ізраїлю
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант. Фото: trt.net.tr
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Бойовики ХАМАС втратили контроль над сектором Гази, тоді як ЦАХАЛ рухається до повного захоплення міста Газа. Мусульманські терористи тікають на південь.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта. 

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"Немає жодної сили ХАМАСу, здатної зупинити ЦАХАЛ. ЦАХАЛ просувається до кожної точки. Організація ХАМАС втратила контроль над Газою. Терористи тікають на південь. Цивільні особи грабують бази ХАМАС. У них немає довіри до уряду", — заявив він.

За словами Галанта, армія Ізраїлю наступає "відповідно до планів і виконує завдання точно, зі смертельними наслідками". Він також додав, що останніми днями ЦАХАЛ "активізував" діяльність проти тунелів ХАМАС.

"Ми працюємо відповідно до поставлених завдань. У нас немає секундоміра. У нас є цілі. Ми доб'ємося своїх цілей", — сказав Галант.

Нагадаємо, що раніше видання Bloobmerg повідомило, скільки коштує Ізраїлю війна проти ХАМАС. Водночас у ЦАХАЛ заявили, що на базі ХАМАС було знайдено перекладений арабською "Майн Кампф" Адольфа Гітлера.

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