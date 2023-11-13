ХАМАС потерял контроль над Газой, и отступает, — Минобороны Израиля

Министр обороны Израиля Иоав Галант. Фото: trt.net.tr

Боевики ХАМАС потеряли контроль над сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа . Мусульманские террористы отступают на юг.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.

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"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству", — заявил он.

По словам Галанта, армия Израиля наступает "в соответствии с планами и выполняет задачи точно, со смертельным исходом". Он также добавил, что в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против туннелей ХАМАС.

"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", — сказал Галант.

Напомним, что ранее издание Bloobmerg сообщило, сколько стоит Израилю война против ХАМАСа. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что на базе ХАМАСа был найден переведенный на арабский "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.