ХАМАС потерял контроль над Газой, и отступает, — Минобороны Израиля
Боевики ХАМАС потеряли контроль над сектором Газа, в то время как ЦАХАЛ движется к полному захвату города Газа . Мусульманские террористы отступают на юг.
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта.
Израиль наступает на сектор Газа
"Нет никакой силы ХАМАСа, способной остановить ЦАХАЛ. ЦАХАЛ продвигается к каждой точке. Организация ХАМАС потеряла контроль над Газой. Террористы убегают на юг. Гражданские лица грабят базы ХАМАС. У них нет доверия к правительству", — заявил он.
По словам Галанта, армия Израиля наступает "в соответствии с планами и выполняет задачи точно, со смертельным исходом". Он также добавил, что в последние дни ЦАХАЛ "активизировал" деятельность против туннелей ХАМАС.
"Мы работаем в соответствии с поставленными задачами. У нас нет секундомера. У нас есть цели. Мы добьемся своих целей", — сказал Галант.
Напомним, что ранее издание Bloobmerg сообщило, сколько стоит Израилю война против ХАМАСа. В то же время в ЦАХАЛе заявили, что на базе ХАМАСа был найден переведенный на арабский "Майн Кампф" Адольфа Гитлера.
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